Vice-governador inaugura obra na Interpraias

O Governo do Estado realizou, de maneira simbólica, no final da tarde de sexta-feira (24), a inauguração da nova pavimentação da ERS-786 (Interpraias), em Arroio do Sal. O trecho tem 650 metros e está localizado na altura do balneário Serra Azul, no segmento Norte da pista. A obra foi feita por meio do Programa Pavimenta RS, com o investimento total de R$ 839.791,73 (oitocentos e trinta e nove mil setecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos). Destes, R$ 713.340,39 (setecentos e treze mil trezentos e quarenta reais e trinta e nove centavos) foram repassados pelo Estado e R$ 126.451,34 (cento e vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) de contrapartida, pela prefeitura de Arroio do Sal.

O vice-governador Gabriel Souza destacou a importância da obra para a mobilidade urbana e para o desenvolvimento econômico do Litoral Norte. “O asfalto oferece a possibilidade de atrair novas empresas, valorizar negócios e imóveis, e dar dignidade aos moradores e veranistas”, disse o vice-governador. Além dele, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado, Rafael Mallmann, também esteve presente acompanhando o ato.

No final, o prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), agradeceu o apoio para a execução da obra. “Todo esse trabalho e esforços realizados em conjunto entre os executivos estadual e municipal agora vão atender toda a Zona Norte de Arroio do Sal”, comemorou.

OUTRA OBRA

Após foi realiza a entrega de outra efetuada pela prefeitura de Arroio do Sal: o recapamento asfáltico entre a Rua Dimer e a Praia Cardoso, no sentido Praia Azul – Arroio Seco. Ao todo, foram colocados 1.520 metros do novo asfalto, sendo a obra custando o valor de R$1.057.545,56 (um milhão cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos. Logo após a cerimônia, foi realizado um show musical com a dupla Mateus e Rafael.