Vice-governador assina autorização de edital para nova sede da Delegacia de Tramandaí

O vice-governador do Estado Gabriel Souza participou na última quinta-feira (23), de um Fórum, em Tramandaí. Durante o evento, ele realizou a assinatura autorizando a publicação do edital para locação de um novo prédio para ser a sede da Delegacia de Polícia do município. A expectativa é que o novo espaço esteja disponível em até seis meses.

Conforme Gabriel, a iniciativa de levar a sede da delegacia para um novo local segue os mesmos moldes do que foi feito em Imbé. “Lá, a mudança trouxe mais eficiência no combate ao crime em toda a região a partir da disponibilização de um espaço mais qualificado para a realização do trabalho da polícia”, ressaltou o vice-governador. O ato contou com a presença de diversas autoridades incluindo o deputado estadual Luciano Silveira (MDB).

INTERDIÇÃO

No dia 22 de setembro do ano passado, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí havia sido parcialmente interditada devido a problemas estruturais e de insalubridade em algumas celas e repartições. Após receberem denúncias de irregularidades no local, a Comissão de Direitos Humanos (CDH) da OAB Subseção Tramandaí realizou uma denúncia ao Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o qual foi a DPPA e confirmou as irregularidades, efetuando a interdição parcial do local. Desde então, a Delegacia de Imbé começou a atender os casos da cidade.

OUTRAS PAUTAS

Ainda no Fórum de Tramandaí, Gabriel conversou com o prefeito Luiz Carlos Gauto e com lideranças municipais sobre o Horto Florestal. O ponto central das discussões foi a regularização dos imóveis localizados na área, que vem sendo ocupada há mais de quatro décadas. Atualmente, uma equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Campus Litoral Norte, está medindo o terreno, no qual há 1.160 lotes.

No encontro, também foram debatidas ações que possam potencializar o uso do espaço do Horto Florestal por meio de uma parceria do Estado com o município. Conforme o vice-governador, será formado um grupo de trabalho com integrantes da Sema e representantes da prefeitura para encaminhar as propostas debatidas.

Ações estratégicas

Em evento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Tramandaí e Imbé, Gabriel Souza apresentou aos empresários e empreendedores dos dois municípios as ações estratégicas do Governo do Estado. Entre elas, os programas que integram o Gabinete de Projetos Especiais comandado por ele: o South Summit Brazil, cuja segunda edição acontece entre os dias 29 e 31 de março; Todo Jovem na Escola; Primeira Infância; Jovem Aprendiz; Professor do Amanhã; e Operação RS Verão Total.

PMEO DE OSÓRIO

No final de sua passagem pelo Litoral, o vice-governador ainda visitou a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). A unidade faz parte do sistema prisional administrado pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Durante a visita, o superintendente da Susepe, Mateus Schwartz, apresentou as instalações e os projetos desenvolvidos no presídio, além de apontar as principais demandas de melhorias para o local.

A visita foi acompanhada por diversas autoridades de Osório, incluindo o prefeito Roger Caputi, o secretário municipal de Segurança e trânsito Moacir Galimberti e o vereador Ed Moraes (MDB). Também estiveram presentes o diretor-geral da Susepe Sérgio Dalcol; o coordenador de Comunicação e Relações Institucionais Jonathan Silva; o titular da 1ª Delegacia Penitenciária Regional (DPR), Luiz Benhur Calderon; o comandante-geral da Brigada Militar (BM), o coronel Cláudio Feoli; o chefe da Polícia Civil (PC), e o delegado Fernando Sodré.