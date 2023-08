Vereadores visitam unidade do Sesc em Canoas

Uma comitiva da Câmara de Vereadores de Osório esteve na tarde da última quinta-feira (10), visitando a unidade do Serviço Social do Comércio do Estado (Sesc-RS), na cidade de Canoas, na região Metropolitana. Na ocasião, os vereadores Ed Moraes (MDB), João Pereira (MDB), Luis Carlos Coelhão (PDT), Miguel Calderon (PP) e Vágner Gonçalves (PDT) estiveram reunidos com o diretor da Unidade Cleber Arruda.

A visita serviu para os vereadores conhecerem as estruturas e os serviços realizados no local, que atendem as áreas de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo, etc. Além de Canoas, a Unidade contempla os municípios de Esteio e Nova Santa Rita, também na região Metropolitana da capital. A terceira maior do RS, a Unidade Sesc Canoas possui cerca de seis mil quadrados e conta com teatro com 302 lugares, biblioteca, espaço multimídia, consultório odontológico, academia, sala de pilates, piscina térmica, sala multiuso, cafeteria, sala de games, espaço kids e estacionamento. Não bastasse isso, o prédio é sustentável, sendo realizado o reaproveitamento de água da chuva e aquecimento da piscina com placas solares.

Também estiveram presentes na visita o diretor Administrativo da Câmara de Vereadores de Osório, Nézio Dias Marçal, além de Eliza Guedes Machado e Cristiano Alves de Souza, respectivamente, diretora e coordenador na Unidade Sesc de Tramandaí.

SESC OSÓRIO

É válido lembrar, que segue em tramitação no Legislativo osoriense o Projeto de Lei (PL) 029/2023. De autoria do Executivo, ele autoriza a doação de um imóvel ao Sesc. A área de aproximadamente 2,5 mil metros quadrados está localizada no terreno em frente à prefeitura da cidade. Segundo o PL, no local será construída uma Unidade Operacional, com espaços destinados à prestação de serviços de educação, desenvolvimento social, saúde, cultura, bem-estar, esporte e lazer.

Entre os projetos previstos para serem implantados, está o Sesc Maturidade Ativa, que é destinado para pessoas a partir de 50 anos; o contra-turno para o atendimento de crianças de 06 a 12 anos, no turno inverso escolar; e o Polo Sesc Educação à Distância (EaD) para Jovens e Adultos (EJA). Além disso, haverá salas multiuso e de convivência, academias de musculação, natação em piscina térmica semiolímpica, auditório de 550 lugares, entre outros serviços.

NOVA VISITA

Na próxima sexta (18), os vereadores deverão ir a Tramandaí para conhecer a Unidade Sesc da cidade vizinha. O local conta com Escola de Educação Infantil, ideia que também deverá ser instalada na Unidade de Osório, a qual deverá atender cerca de 100 alunos.

CONTRAPARTIDAS

Um dos entraves para que a área para construção do Sesc Osório não fosse cedida ainda está relacionado com as contra-partidas que oServiço Social do Comércio precisará realizar. Conforme o PL 029/2023, 30% das vagas de Educação Infantil deverão ser destinadas para o público de baixa renda, assim como no programa Maturidade Ativa. Outros serviços como o EJA Ensino Médio a as aulas de Natação também estão incluídos, destinando, respectivamente, 100% e 10% das vagas de forma gratuita, com objetivo de atingir moradores em situação de vulnerabilidade social.

O texto também sinaliza que o Sesc-RS manteve o compromisso de contrapartidas em relação à aprendizagem profissional, ainda que excluídas dos encargos da doação por divergirem da natureza da entidade. As ações permanecerão como objetivo de atendimento a serem viabilizadas em parceria com o Senac-RS, por intermédio de instrumentos jurídicos específicos, após iniciadas as atividades no novo prédio a ser construído.