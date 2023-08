Vereadores visitam escola do Sesc em Tramandaí

OSÓRIO – Os vereadores do município realizaram uma nova visita as escolasdo Serviço Social do Comércio do Estado (Sesc-RS). Depois de conhecerem a Unidade de Canoas (na região Metropolitana), no último dia 10 deste mês, na manhã de sexta-feira (18), Ed Moraes (MDB), João Pereira (MDB), Luis Carlos Coelhão (PDT) e Vágner Gonçalves (PDT) foram até a Escola do Sesc de Tramandaí, onde foram recebidos pela diretora da Unidade, Eliza Guedes Machado, e pelo coordenador, Cristiano Alves de Souza.

Inaugurada em março de 2010, o local conta com academia de ginástica, musculação e pilates, sala multiuso, consultório odontológico e a Escola Sesc de Educação Infantil Sesquinho, a qual atende 60 crianças, em tempo integral, com oferta de alimentação, uniforme e material escolar. A Escola integra o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) e disponibiliza bolsas integrais para crianças oriundas de famílias com renda de até três salários-mínimos.

Segundo os vereadores, a Escola de Tramandaí tem os mesmos moldes da prevista para ser implantada em Osório. Conforme o Projeto de Lei (PL) 029/2023, o qual segue em tramitação no Legislativo osoriense, a Escola terá capacidade mínima para atendimento de 100 crianças, de três a cinco anos de idade.

De autoria do Executivo, o PL autoriza a doação de um imóvel ao Sesc. A área de aproximadamente 2,5 mil metros quadrados está localizada no terreno em frente à prefeitura da cidade. Segundo o PL, no local será construída uma Unidade Operacional, com espaços destinados à prestação de serviços de educação, desenvolvimento social, saúde, cultura, bem-estar, esporte e lazer.

Entre os projetos previstos para serem implantados, além da Escola, está o Sesc Maturidade Ativa, que é destinado para pessoas a partir de 50 anos; o contra-turno para o atendimento de crianças de seis a 12 anos, no turno inverso escolar; e o Polo Sesc Educação à Distância (EaD) para Jovens e Adultos (EJA). Além disso, haverá salas multiuso e de convivência, academias de musculação, natação em piscina térmica semiolímpica, auditório de 550 lugares, entre outros serviços.

João Pereira, Ed, Vágner, Cristiano Souza, Eliza Machado e Coelhão durante vista a Unidade do Sesc Tramandaí.

CONTRA-PARTIDA

Um dos entraves para que a área para construção do Sesc Osório não fosse cedida ainda está relacionado com as contra-partidas que o Serviço Social do Comércio precisará realizar. Conforme o PL 029/2023, 30% das vagas de Educação Infantil deverão ser destinadas para o público de baixa renda, assim como no programa Maturidade Ativa. Outros serviços como o EJA Ensino Médio a as aulas de Natação também estão incluídos, destinando, respectivamente, 100% e 10% das vagas de forma gratuita, com objetivo de atingir moradores em situação de vulnerabilidade social.

O texto também sinaliza que o Sesc-RS manteve o compromisso de contrapartidas em relação à aprendizagem profissional, ainda que excluídas dos encargos da doação por divergirem da natureza da entidade. As ações permanecerão como objetivo de atendimento a serem viabilizadas em parceria com o Senac-RS, por intermédio de instrumentos jurídicos específicos, após iniciadas as atividades no novo prédio a ser construído.

As diversas dúvidas sobre o projeto, ocasiona diferentes posicionamentos entre os vereadores. João Pereira, por exemplo, afirmou, após a visita, estar convencido que o município e os osorienses “merecem a moderna e ampla Unidade projetada para tender toda a região”.

O presidente da Câmara de Vereadores, Miguel Calderon, é outro que entende a importância da instalação da Unidade do Sesc em Osório, porém, ele questiona o local onde será instalada. Recentemente, em entrevista a uma rádio da cidade, Caldeiron afirmou que o terreno onde será construída a unidade está avaliado em mais de sete milhões de reais.

O vereador disse que outros terrenos localizados na área central do município foram oferecidos ao Sesc, que recusou as propostas. Ele ainda afirmou que, em caso de o PL não ser aprovado, já há outras ideias de aproveitamento do local, inclusive a construção um Centro Administrativo, “uma vez que o Poder Público Municipal gasta somente em aluguel de salas, mais de 800 mil reais por ano”, comentou o presidente da Câmara de Vereadores.

Vale ressaltar que Calderon só votará para aprovação ou não do Projeto em caso de empate. Lembrando que o texto segue sendo analisado e ainda não há previsão quando entrará em votação.