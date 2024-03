Vereadores se reúnem com interventoras do Hospital

OSÓRIO – O presidente do Legislativo osoriense, Miguel Calderon (PP), acompanhado dos vereadores Ed Moraes (MDB), Luis Carlos Coelhão (PDT) e Vagner Gonçalves (PDT), esteve reunido na manhã de terça-feira (19), com as interventoras do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Ane Nantal e Eleonora Gehlen Walcher.

O encontro, realizado na sede da instituição de saúde, também contou com a presença do da assessora Jurídica Renata Gelain e da equipe técnica do HSVP. Na oportunidade, foi discutida a atual situação do Hospital e o processo de desapropriação. Após a conversa, os vereadores realizaram uma visita a toda estrutura do São Vicente, sendo acompanhados pelo assessor de Intervenção Renato Pelissoli.