Vereadores se reúnem com direção da Apae

OSÓRIO – O presidente do Legislativo osoriense Miguel Calderon (PP) esteve, acompanhado dos vereadores Charlon Muller (MDB), Ed Moraes (MDB) e Vagner Gonçalves (PDT), reunido com a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município Katu Cardoso. O encontro, que aconteceu na manhã de terça-feira (27), também contou com a presença do assessor de Gabinete da Câmara, Gildomar Peixoto, e da diretora-pedagógica da Apae, Neusa Souza.

Durante a reunião foram discutidos os seguintes temas: o transporte escolar e as dificuldades financeiras enfrentadas pela entidade. Atualmente, os três veículos (um ônibus, uma van e um Fiat Uno) que fazem o transporte dos usuários da Apae precisam de combustível.

Conforme as dirigentes, os repasses de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), relativos a janeiro e fevereiro, estão atrasados. A situação decorre da ausência de assinatura do convênio entre as Apaes e o Governo do Estado.

A entidade atende em torno de 250 usuários, nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde, sendo que cerca de 160 deles são oriundos de Osório. A presidente Katu ressaltou a importância das verbas destinadas por meio de emendas parlamentares, que vêm auxiliando na implementação de iniciativas, como o Centro de Autismo, com atendimento a usuários de 11 municípios do Litoral Norte.