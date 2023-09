Vereadores se reúnem com comandante do CRPO Litoral

OSÓRIO – Na manhã de quarta-feira (13), o comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros, esteve reunido com o presidente do Legislativo de Osório, Miguel Calderon (PP). O encontro também contou com a presença dos vereadores Ed Moraes (MDB), Luis Carlos Coelhão (PDT) e Vágner Gonçalves (PDT).

Durante a reunião foram discutidos diferentes temas relacionados à Segurança Pública do município, sendo reforçada a parceria entre Brigada Militar (BM) e a Câmara de Vereadores. Além disso, o tenente-coronel Ney Humberto também abordou a situação dos municípios do Vale do Taquari atingidos por uma enchente. Lembrando que a sede do CRPO Litoral, assim como a Câmara, segue recebendo donativos que serão destinados a famílias atingidas.