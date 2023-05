Vereadores participam da Marcha dos Legislativos Municipais

OSÓRIO – Entre os dias 25 e 28 de abril, os vereadores Charlon Muller (MDB) e Vágner Gonçalves (PDT) estiveram em Brasília (DF) participando da XXII Marcha dos Legislativos Municipais. O evento contou com a presença de aproximadamente seis mil vereadores de todo o país.

Durante a passagem pela capital federal, os vereadores aproveitaram para visitar os gabinetes de deputados, além dos Ministérios. O objetivo dos encontros foi buscar recursos para o município de Osório. As solicitações de emendas foram para atender a demandas específicas de instituições de Educação, Saúde e Cultura, além de atendimento aos idosos.

Na terça (25/04), Charlon e Vágner estiveram reunidos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Após a conversa, o vereador Charlon falou sobre o encontro: Foi um momento em que nos municiamos de conhecimentos para indicar, via Câmara, e repassar à Secretaria Municipal de Assistência Social de Osório ferramentas e ações para que cada família carente tenha seu alimento na mesa, garantindo assim a segurança alimentar das famílias, sejam elas cadastradas ou ainda não no CadÚnico. A meta é fazer, realmente, do CadÚnico algo que expresse uma realidade. Estas iniciativas de promover, com o setor Público e também com o setor Privado, ideias, igual à que nós defendemos, como o Banco de Alimentos”, declarou Charlon Muller.

Na quarta-feira (26/04), os vereadores estiveram reunidos com o deputado federal Pompeo de Mattos (PDT). No encontro, foi abordada a aprovação de abertura de crédito para o pagamento do piso da enfermagem. De acordo com o parlamentar, a Comissão Mista de Orçamento aprovou, por unanimidade, projeto do governo (PLN 05/2023) que abre crédito especial no valor de R$ 7,3 bilhões para que o Ministério da Saúde possa auxiliar a implementação do piso salarial de várias categorias da enfermagem, a partir de maio. Em relação a Osório, o deputado confirmou recursos por meio de duas emendas, destinando R$ 100 mil para o Hospital Beneficente São Vicente de Paulo (HSVP) e outros R$ 100 mil para a Apae.

Já na quinta, os vereadores foram recebidos no gabinete do deputado federal Alceu Moreira (MDB). Na pauta do encontro, a solicitação de recursos para o Centro Especializado de Reabilitação Física, Auditiva e Visual (CER), o CTG Estância da Serra, o PTG Bocal de Prata, o Lar Cantinho do Céu e as Escolas Estaduais Albatroz e Cônego Pedro Jacobs. O parlamentar se mostrou receptivo e destacou que irá trabalhar para que as demandas sejam contempladas.

Também no dia 27/04, Charlon e Vágner estiveram nos gabinetes dos deputados Afonso Motta (PDT) e Any Ortiz (Cidadania), onde foram recebidos por assessores dos parlamentares. Eles também tiveram reunidos com os deputados federais Afonso Hamm (PP), Bibo Nunes (PL-RS), Pedro Westphalen (PP) e Tenente Coronel Zucco (Republicanos). E para fechar a agenda em Brasília, na sexta-feira (28/04), os vereadores acompanharam a programação e encerramento da Marcha dos Legislativos Municipais. O foco principal do evento foi dirigido a questões envolvendo a comunicação e preparação das próximas eleições municipais.