Vereadores entregarão Votos de Congratulações

OSÓRIO – Na noite desta terça-feira (25), acontecerá no Plenário Francisco Maineri mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. Ao todo, quatro Projetos de Lei (PLs) serão votados, sendo três de autoria do Executivo (105, 112 e 118/2023) e um de autoria do vereador Isaque Bernardino (PP), o PL 113/2023. Todos os textos estão disponíveis na íntegra no site do Legislativo osoriense (www.camaraosorio.rs.gov.br).

Além das votações, também está prevista para a Sessão de hoje (terça-feira), a entrega de Votos de Congratulações. Entre os homenageados estão a prenda do CTG Estância da Serra, Isabella Nunes da Silva; a Sociedade Espírita Amor e Caridade; além de Policiais da Brigada Militar (BPM).

A Sessão da Câmara tem início às 19h e aberta a toda comunidade. Lembrando que ela é transmitida simultaneamente da Página do Facebook e no Canal do Youtube do Legislativo osoriense. A matéria completa sobre a Sessão e entrega dos Votos de Congratulações você poderá ver na edição impressa do Jornal Momento de sexta-feira (28).