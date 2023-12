Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (28/11), uma nova Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença de oito dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes, João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT.

O presidente da Casa, Miguel Calderon (Progressistas), justificou sua ausência devido à um problema de saúde. A Sessão foi comanda pelo vice-presidente, João Pereira. Ao todo, foram aprovados três Requerimentos e seis Pedidos de Indicação. Vale ressaltar que não houve votação de Projetos de Lei (PLs).

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES

Como já vem sendo realizada na última Sessão de cada mês, houve a entrega de Votos de Congratulações para pessoas e entidades osorienses que tiveram destaque. Entre os homenageados está a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Mirko Lauffer pelos 70 de fundação, completados no último dia 13 de março. A honraria foi entregue por meio do Requerimento 084/2023, de autoria dos vereadores Ed e Vágner, e foi recebida pela diretora Márcia Oliveira, a supervisora Juliana Marques, a presidente do Conselho de Pais e Mestres (COM) Edna Lentz, a aluna Hemilly e o subprefeito de Passinhos, Valmor Ribeiro.

Escola Mirko Lauffer foi homenageada pelos 70 anos de fundação.

O vereador Ed Moraes realizou outras duas homenagens. Por meio do Requerimento 101/2023, foi entregue Votos de Congratulações a Murilo Almeida Sampaio Santana pela conquista da medalha de prata nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS). O atleta de 13 anos conquistou a medalha na Modalidade Karatê, na categoria Katas. O sensei do jovem, Carlos Roberto, acompanhou a entrega da distinção.

Homenageado Murilo, ao lado do sensei Carlos Roberto e do vereador Ed.

Na sequência, o vereador Ed entregou honrarias aos atletas do Projeto de Boxe Tairone Silva, devido as conquistas em competições organizadas pela Federação Gaúcha de Boxe. A homenagem foi realizada, por meio do Requerimento 103/2023, sendo acompanhada pelo treinador dos jovens, Anildo Pereira. A seguir veja os CINCO atletas que receberam as honrarias:

Augusto Terra – Campeão na categoria Cadete (até 67kg) e vice-campeão Gaúcho de 2023 ao lado do vereador Lucas. João Vitor Domingues – Vice-campeão na categoria Juvenil (até 57kg) ao lado do vereador João Pereira. Murilo Silveira – Campeão Gaúcho na categoria Juvenil (até 71kg) ao lado vereador Ed. Pablo Miranda – Campeão na categoria Cadete (até 54kg) e campeão Gaúcho de 2023 ao lado do vereador Maicon. Rafael Teodoro (Caruso) – Vice-campeão Gaúcho na categoria Cadete (até 75kg) e vice-campeão Gaúcho de 2023 ao lado do vereador Coelhão.

OUTRAS HOMENAGENS

Seguindo a noite de entrega de Votos de Congratulações, foi homenageado o jovem Eduardo Gomercindo Pagliarini. Com 23 anos de idade, Eduardo tem uma doença rara, conhecida como Doença de Fahr. Ela é uma doença neurodegenerativa, caracterizada pelo depósito anormal de cálcio nos núcleos da base e no córtex cerebral. A doença costuma cursar com alterações da memória, funções cognitivas, distúrbios do movimento e psiquiátricos. Acompanhado da mãe, Daiane Torres, o jovem recebeu a honraria, proposta pelos vereadores Charlon e Ricardo, por meio do Requerimento 095/2023.

Ricardo, Daiane, Eduardo e Charlon.

E, para encerrar as homenagens, foi entregue honraria ao Consulado do Inter pelas ações sociais promovidas na cidade, através de eventos esportivos, campanhas solidárias e promoção de um ambiente saudável para os torcedores. Assim, o grupo tem fortalecido as relações entre os cidadãos colorados e a sociedade em um todo. Os Votos de Congratulações foram propostos pelo vereador Charlon, por meio do Requerimento 102/2023, sendo entregue ao cônsul Luiz Tamir da Rocha, o qual esteve acompanhado de integrantes do Consulado.