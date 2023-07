Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – A Sessão da Câmara de terça-feira (25) contou com a entrega de Votos de Congratulações. Uma das homenageadas foi Isabella Nunes da Silva. Representando o Centro de Tradições Gaúchas (CTG), ela foi escolhida como 1ª Prenda Adulta da 23ª Região Tradicionalista (RT) e irá representar o Litoral Norte na final da 53ª Ciranda Cultural de Prendas.

A homenagem foi realizada por meio do Requerimento 046/2023, de autoria das Bancadas do PDT, MDB e PP, sendo protocolado pelo vereador Coelhão. O Patrão do Estância da Serra João Adauto, a vice-coordenadora da 23ª RT Maria Faistauer, além de integrantes do CTG e familiares de Isabella acompanharam a entrega da honraria.

Também receberam os Votos de Congratulações o 2º sargento Jefferson Luis da Silva Moreira e os soldados Matheus Werle Martins e Ingrith Cardoso Rolim. Os Policiais Militares (PMs) do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram responsáveis por realizarem os primeiros socorros a uma criança de um ano e três meses, após ela se afogar em uma piscina.

O caso aconteceu na tarde do último dia 06 de junho, em uma residência localizada no bairro Caravágio. A menina Manuella chegou a ficar alguns dias internada no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), até se recuperar do susto e ter alta. A criança, acompanhada da mãe Ana Carolina, estive presente durante a homenagem. Durante sua fala, Ana Carolina relembrou o ocorrido e os momentos de terror que passou com a filha. A honraria foi entregue por meio do Requerimento 035/2023, de autoria do vereador Ed.

Policiais homenageados ao lado da menina Manuella e sua mãe Ana Carolina, além do vereador Ed.

E para fechar as homenagens, a SociedadeEspírita Amor e Caridade recebeu Votos de Congratulações em razão de 60 anos de fundação, celebrados no último dia 20 de abril. A honraria foi dada por meio do Requerimento 030/2023, de autoria do vereador Charlon e assinada pelos demais vereadores.

A Sociedade nasceu da boa vontade de algumas senhoras, incluindo Sílvia da Silva Guatimosim. Na época, elas liam o evangelho, faziam reuniões, pequenas preleções, ministravam o passe, para alguém que necessitasse dessa terapia. Após passarem um período atendendo em casa, a Sociedade finalmente teve sua primeira sede, localizada na Rua Barão do Triunfo.

Devido a questões de herdeiros, a senhora Arminda Ferreira, que trabalhava com Sílvia, por sugestão desta, comprou o terreno com a casa, passando assim a Sociedade contar com uma sede própria. Entretanto, a Sociedade acabaria perdendo o prédio. Posteriormente, com a entrada de Rudi Pinheiro, foi providenciada a existência jurídica da casa, registrando seu estatuto como Sociedade Civil. E em 05 de dezembro de 1967, a Sociedade teve aprovada a filiação e registro junto à Federação Espírita do RS (Fergs).

Ainda sem sede, os membros da Amor e Caridade se juntaram com os participantes da Sociedade Espírita Bernardina Bitencourt e em 1980 adquiriram o terreno onde hoje é a atual sede da Sociedade, que fica na Rua Coronel Reduzino Pacheco, 1.255, no bairro Sulbrasileiro.

Atualmente, a SociedadeEspírita Amor e Caridade é presidida por Liane Felipe da Silva, (Gestão 2023-24). Acompanhada de outros membros da Sociedade, Liane agradeceu pelo “destaque” dado pelo Legislativo, o qual é uma “forma de consolidar cada vez mais a certeza dos objetivos para a qual a casa foi fundada. Gratidão aos associados, trabalhadores, estudantes e simpatizantes e a toda a comunidade de Osório, que é a nossa razão de existir e por ela somos auxiliados e sustentados, de várias formas”, declarou.