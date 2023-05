Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (16), mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes, João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas.

Ao todo, foram aprovados dois Requerimentos e 12 Pedidos de Indicação. Vale ressaltar que não houve nenhum Projeto de Lei (PL) inclusão na Ordem do Dia e, portanto, não houve votações para aprovação de PLs. Ainda durante a Sessão, foi lido o Requerimento 032/2023, de autoria de todas as Bancadas, solicitando à Casa Legislativa o envio de Votos de Pesar aos familiares de Filipe da Silva Silveira, em razão do seu falecimento, ocorrido na segunda-feira (15).

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES

Durante a Sessão foi realizada a entrega de Votos de Congratulações a Selo/Gravadora Virin’Zóio Productions pelos 10 anos de atuação do município. A homenagem foi proposta pelo vereador Ricardo Bolzan, por meio do Requerimento 014/2023. Além da empresa, também foram agraciados com a placa comemorativa, os integrantes da banda de rap VZ A BANCA: Cristiano Colombo Pires (Seco Malto), Douglas da Rosa Oliveira (Boca), Leonardo Oliveira (GDL) e Adriano Colombo Pires (Adriano CP). Os quatro realizam trabalho voluntário de visitação às escolas do município, conversando com os alunos sobre a importância da cultura do Hip Hop e da capacidade que a mesma tem em transformar vidas.

Fundada há nove anos, a VZ A Banca é um dos grupos pioneiros do Litoral Norte no cenário do rap. O grupo tem diversos clipes gravados, dos quais 90% deles em Osório, mostrando para milhares de pessoas as belezas naturais e pontos turísticos da cidade e região. Durante sua trajetória, o grupo já realizou parcerias com artistas nacionais, incluindo Neo Beats, um dos maiores produtores do país no cenário musical. Já no ano passado, o grupo assinou contrato com a Universal Music Group para distribuição de uma das suas músicas a nível Internacional. Atualmente, ela possui 30 mil ouvintes mensais no Spotify e conta com quase cinco milhões de reproduções na plataforma de música.