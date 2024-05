Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – A noite de terça-feira (21) foi marcada por homenagens no Plenário Francisco Maineri, com a entrega de Votos de Congratulações a personalidades e instituições osorienses de destaque. A Câmara de Vereadores do município recebeu um ótimo público que quase lotou o espaço para acompanhar a entrega das honrarias.

O primeiro a realizar a homenagem foi o vereador Luis Carlos Coelhão (PDT). Por meio do Requerimento 004/2024, foram entregues Votos de Congratulações a Myranda Informática Centro de Formação Profissional pelos seus 30 anos de fundação, comemorados no último dia 07 de março. A placa foi recebida pelos proprietários Pedro Luciano Motta e Ivanete Miranda, juntamente com a sua equipe.

Localizada na Avenida Getúlio Vargas, no 1.144, no Centro da cidade, a Myranda Informática conta com mais de 90 cursos, entre eles profissionalizantes, nas áreas de tecnologia, saúde, administração, entre outras. A empresa também disponibiliza serviços de manutenção de computadores e impressoras, além de venda de equipamentos de informática. Ao longo de sua história, foram formados mais de 15 mil alunos nos mais diferentes cursos. Vale ressaltar que a Myranda Informática oferece bolsa integral para famílias do município em situação de vulnerabilidade social, tendo formado mais de 500 alunos.

Na sequência foi a vez do vereador Lucas Azevedo entregar os Votos de Congratulações ao jogador de Futevôlei Felippe Júnior, pelos 15 anos de carreira. A homenagem foi realizada por meio do Requerimento 008/2024. O atleta osoriense acumula diversos troféus ao longo de sua trajetória, incluindo os títulos do Rei da Praia, Circuito Gaúcho e do Palacup, três das principais competições de Futevôlei do Estado.

Vereador Lucas Azevedo ao lado do atleta Felippe Júnior.

Outro esportista da cidade a ser homenageado foi o ciclista Renan Borges. Em 2023, ele foi campeão Gaúcho de Mountain Bike na categoria Sub-30. A honraria foi entregue por meio do Requerimento 010/2024, tendo como proponente o vereador Ricardo Bolzan (PDT).

Vereador Ricardo ao lado do ciclista Renan Borges.

O vereador Ricardo, acompanhado do vereador Charlon Muller (União Brasil), também realizou a entrega de Votos de Congratulações a Sophia Chaves. A homenagem foi entregue por meio do Requerimento 009/2024, de autoria dos dois vereadores. Aos 12 anos, Sophia já acumula títulos em concursos de beleza, tendo sido eleita Mini Miss Osório, em 2021. Representando a cidade, a menina ficou em 3º lugar no Mini Miss RS, além de conquistar a primeira colocação no Miss Moodel Tur Juvenil 2023, evento realizado na cidade de São Paulo (SP), em maio do ano passado.

Sophia recebeu placa dos vereadores Ricardo (esquerda) e Charlon. – FOTOS: Samuel Capra

E para finalizar a noite de homenagens, o vereador Maicon Prado (PDT), por meio do Requerimento 027/2024, entregou Votos de Congratulações a Rádio Comunitária 98.1 FM, pelos 15 anos de fundação. O prêmio foi recebido pela direção e toda a equipe da Rádio.