Vereadores discutem situação da Saúde no município

OSÓRIO – O presidente do Legislativo osoriense, Rossano Teixeira, acompanhado dos líderes das Bancadas dos demais partidos da Câmara de Vereadores, realizou uma reunião para discutir a atual situação da Saúde no município. O encontro ocorreu na tarde de quinta-feira (29/05), na Sala Crodoaldo Amaral, e contou com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), do Instituto Maria Schmitt, responsável pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade), além da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde).

Na ocasião, foram debatidos temas como: Regulação de fluxo no atendimento; Rede de urgência e emergência; Dificuldade de acesso à alta complexidade; Sistema de regulação de consultas especializadas do Sistema Único de Saúde (SUS); Orçamento dos municípios do Litoral, entre outros. No final da reunião, foi montada uma Comissão que dará continuidade aos trabalhos. Já está previsto um novo encontro para ser realizado nas próximas semanas, o qual deverá contar com a presença de outras instituições locais.

CRÉDITO: Ascom CMVO