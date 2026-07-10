Vereadores aprovam Projetos de Lei

Sessão do Legislativo osoriense realizada na noite de terça-feira (7) também contou com votação e aprovação de um Requerimento e seis Pedidos de Indicação. (CRÉDITO: Lucas Rodrigues)

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça (7) mais uma SessãoOrdinária da Câmara de Vereadores. Estiveram presentes os 13 vereadores: Luis Carlos Coelhão, Maicon do Prado, Marisa Kingeski, Ricardo Bolzan, Rosi Jardim e Rossano Teixeira do PDT; Danjo Renê, Dudu Pellegrini, Fernando Palmital, Júlio Mirim e Lucas Azevedo do MDB; Professora Isabel do PT; e Miguel Calderon do PP.

Durante a Sessão foram votados e aprovados por unanimidade um Requerimento (034/2026) e seis Pedidos de Indicação (nos 106, 107, 108, 109 e 110, 099/2026). Além disso, os vereadores também aprovaram de maneira unânime quatro Projetos de Lei (PLs). Entre eles está o PL no 057/2026. De autoria do vereador Rossano, o texto institui no Município à Campanha Municipal de Incentivo à Destinação do Imposto de Renda Devido aos Fundos dos Direitos da Criança do Adolescente e da Pessoa Idosa.

OUTROS PROJETOS APROVADOS

PL 043/26 – De autoria do Executivo, o texto institui o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) como Política Pública no Município.

PL 062/26 – Também de autoria do Executivo, o Projeto cria o Centro Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (Cembea) e dá outras providências. Vinculado a vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, ele ficará responsável pala vigilância de zoonoses; protocolos sanitários; acompanhamento epidemiológico; normatização técnica; e supervisão veterinária quando envolver risco à saúde pública.

PL 066/26 – De autoria do vereador Coelhão, o Projeto de Leialtera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal nº 7.118 de 14 de maio de 2026 referente a contrapartida social nos instrumentos de transferências voluntárias de recursos municipais para pessoas físicas e jurídicas de direito privado.

Os PLs seguirão para sansão do prefeito Romildo Bolzan Júnior e vão passar a valer assim que forem publicados no Diário Oficial. O texto, assim como as demais proposições, está disponível na íntegra no site da Câmara (www.camaraosorio.rs.gov.br). A próxima Sessão do Legislativo osoriense está marcada para ocorrer na próxima terça-feira (14), a partir das 19h.

HOMENAGEM

Ainda durante a Sessão, foi entregue Votos de Congratulações aos irmãos Augusto e Lucas da Rosa Terra. Representando a Equipe Anildo Silva – Projeto Social Tairone Silva, os jovens foram vice e campeão, respectivamente, no Campeonato Paranaense Open de Boxe, evento esportivo realizado no último dia 07 de junho na cidade de Cascavel (PR). A honraria foi entregue pelo vereador Danjo, por meio do Requerimento 032/2026.