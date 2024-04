Vereadores aprovam Projeto de Lei do Executivo

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (9) mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença dos nove vereadores: Ed Moraes, Luis Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vagner Gonçalves do PDT; João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Charlon Muller do União Brasil e Miguel Calderon do PP.

Ao todo, foram aprovados sete Requerimentos e sete Pedidos de Indicação. Também foi aprovado um Projeto de Lei (PL): o de no 030/2024. De autoria do Executivo, o texto autoriza o município a receber por doação as edificações introduzidas pela Sociedade Espírita Amor e Caridade. O imóvel está localizado na Rua Terra de Areia, no 659, no bairro Medianeira.

O texto, disponível na íntegra no site da Câmara (www.camaraosorio.rs.gov.br), segue para a sansão do prefeito Roger Caputi e começará a valer assim que for publicado no Diário Oficial.