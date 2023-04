Vereadores aprovam cinco Projetos de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (18), mais uma Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes, João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas.

Ao todo, foram aprovados cinco Pedidos de Indicação e dois Requerimentos. Também foram aprovados cinco Projetos de Lei (PLs), sendo três deles de autoria do Executivo local. Entre os PLs aprovados, está o 051/2023. De autoria do vereador Charlon, o PL altera o artigo 27 da Lei Municipal nº 5.531, de 18 de março de 2015. O projeto promove uma adequação da norma municipal ao que determina a Lei Federal 13.824/2019, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para permitir a reeleição de conselheiros tutelares por vários mandatos. A alteração, não muda o número de conselheiros, que permanece em cinco.

Já o PL o 037/2023, de dos vereadores Ed e Lucas, o projeto “regulamenta a aceitação de laudo médico pericial que diagnostique deficiência de caráter permanente independente de sua data de emissão” no município de Osório. Conforme o texto, a aceitação se refere unicamente à comprovação do diagnóstico. Além disso, fica proibido o cerceamento de direitos das pessoas diagnosticadas com deficiência de caráter permanente única e exclusivamente alicerçado em requisito temporal. Os estabelecimentos de saúde e comerciais deverão fixar um cartaz ou painel digital de forma visível e de fácil acesso, para informar o direito que se refere esta Lei. O não cumprimento pelos estabelecimentos privados acarretará na aplicação de multa. Caso seja sancionada, a Lei entrará em vigor após 30 dias de sua publicação

PROJETOS DO EXECUTIVO APROVADOS

PL 039/2023 – Autoriza o repasse de assistência financeira em caráter emergencial, à Concessionária de transporte público coletivo urbano, sob a forma de Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano, conforme a Emenda Constitucional nº 123, de 14 de julho de 2022 e a Portaria Interministerial MDR/MMFDH nº 9, de 26 de agosto de 2022.

PL 040/2023 – Autoriza o Poder Executivo alterar a Lei Municipal nº 6.516/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA); a Lei Municipal nº 6.690/2022, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023; e a Lei Municipal nº 6.720/2022, que dispõe sobre a Lei Orgânica Anual (LOA) 2023 e suas alterações, incluir ação e elementos de despesa vinculados ao programa Transportes Coletivos Urbanos e abrir crédito no valor R$ 708.100,77 (Setecentos e oito mil e cem reais e setenta e sete centavos), o qual será destinado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito.

PL 041/2023 – Autoriza o Poder Executivo a alterar as Leis Municipais nº 6.516/2021, que dispões sobre o PPA; a Lei Municipal nº 6.690/2022, que dispõe sobre a LDO 2023; e a Lei Municipal nº 6.720/2022, que dispõe sobre a LOA 2023 e suas alterações, incluir ação e elementos de despesa vinculados ao programa Incentivo e amparo ao pequeno produtor e abrir crédito especial por Convênio, no valor de 82,8 mil reais, o qual será destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária.

Os textos, disponíveis na íntegra no site da Câmara (www.camaraosorio.rs.gov.br), seguem para sanção do prefeito Roger Caputi e começarão a valer assim que forem publicados no Diário Oficial.

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES

A Sessão da Câmara também foi marcada pela entrega de Votos de Congratulações. Por meio do Requerimento 078/2022, o vereador Maicon Prado realizou a homenagem a empresa Burguelândia pelos sete anos de fundação no município. A entrega da honraria foi feita a Patrick Berzagui, proprietário do estabelecimento.

Vereador Maicon entregou Votos de Congratulações ao proprietário da Burguelândia, Patrick Berzagui.

O vereador Maicon, por meio do Requerimento 085/2022, também realizou a entrega da homenagem a CL Comércio de Sucatas, pelos sete anos de trabalhos realizados no município. A honraria foi recebida pelo proprietário Vinícius Amaral de Lima, que exerce o trabalho de coleta, reciclagem e reutilização de material. Ele estava acompanhado da esposa Ketelin de Lima.

Acompanhado da esposa Ketelin, o proprietário da CL Comércio de Sucatas Vinicius de Lima recebeu a honraria do vereador Maicon.

Maicon Prado ainda realizou a entrega de outros dois Votos de Congratulações. O primeiro, por meio do Requerimento 010/2023, foi entregue a Renato Silva de Matos. Egresso como Soldado Recruta do Exército Brasileiro no Regimento Osório (3ºRCG), em 2004, o Cabo Matos é o primeiro morador do Litoral gaúcho a realizar o feito de reincorporar ao Exército Brasileiro. No último dia 1º de março, Cabo Matos, como é conhecido no ambiente militar, se reincorporou ao Exército Brasileiro após passar por processo seletivo como Cabo do Exército no 1º Batalhão Ferroviário na cidade de Lages (SC).

Cabo Matos ao lado dos vereadores Maicon Prado e Ed Moraes.

E, para fechar, o vereador entregou a homenagem, por meio do Requerimento 011/2023, ao Grêmio Esportivo Beneficente Polivalente (Gepol), pelos 48 anos de atuação no município. A homenagem foi recebida pelo presidente do Gepol Olvides Vicari e pelo coordenador da Escolinha do clube, Paulo Renato Vicari. Iniciado ainda como Escolinha no colégio Polivalente, em maio de 1975, o Gepol é um dos clubes pioneiros no Estado por contemplar o futebol feminino. A equipe conta atualmente com mais de 120 alunos entre quatro e 16 anos de idade, de diferentes cidades do Litoral Norte e da Região Metropolitana do Estado. Muito mais que formar atletas profissionais, o lema do clube é formar cidadãos de bem.