VERÃO 2023/24: Capão da Canoa e Torres são as cidades com mais salvamentos

Desde o início da Operação Verão, no dia 16 de dezembro, até segunda-feira (8), os guarda-vidas realizaram 319 salvamentos, sendo 46 somente o último final de semana. A maioria desses salvamentos foram registrados no Litoral Norte gaúcho, sendo Capão da Canoa e Torres, as cidades com os maiores números: 53 e 51, respectivamente.

Na região também houve salvamentos em Palmares do Sul (Quintão), Imbé (Norte e Sul), Tramandaí (incluindo Nova Tramandaí), todos com 24 salvamentos cada, além de Arroio do Sal (23), Cidreira (18), Balneário Pinhal (9) e Xangri-lá (5). Vale ressaltar que foi registrada somente uma morte por afogamento em praias do Litoral Norte, ocorrida em Arroio do Sal. Entretanto, o óbito ocorreu em área sem guarda-vidas.

Além dos salvamentos, 234 pessoas foram encontradas, sendo 220 somente no Litoral Norte. A maior quantidade de pessoas encontradas foi em Torres, com 68; seguida por Capão da Canoa, com 49; Imbé, com 21; Arroio do Sal, com 20; e Balneário Quintão, com 18. Também houve registros de pessoas encontradas nas praias de: Cidreira (12), Balneário Pinhal (11) e Xangri-lá (5).

Já em relação a lesões por águas-vivas, o Corpo de Bombeiros Militar do RS informava que já foram registradas 8.509 (1.240 somente no último final de semana), com mais de 6,9 mil somente do Litoral Norte.