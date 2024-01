Veículo sofre acidente na ERS-040

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) foi acionado na manhã de terça-feira (9), após um automóvel Volkswagen sair da pista no quilômetro 87 da ERS-040, em Balneário Pinhal. De acordo com o CRBM, o condutor do carro afirmou que teria perdido o controle da direção e ido parar em um matagal às margens da rodovia.

Além do motorista, estavam no veículo mais três pessoas, sendo dois adultos e uma criança. Por sorte, ninguém se feriu. Todos foram atendidos pelos agentes do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro de Pinhal (SCAB Pinhal) e liberados. Vale ressaltar que as idades e identidades dos envolvidos não foram divulgadas.