Veículo roubado é encontrado na região

A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de sábado (6), após receber informações de que um automóvel havia sido roubado no bairro Caravágio, em Osório. De acordo com a BM, a vítima estaria realizando uma entrega em um endereço na BR-101, quando foi abordada por um homem armado.

O trabalhador relatou aos Policiais Militares (PMs) que o homem teria entrado no carro utilizado pelo trabalhador e o ameaçado de morte, fazendo ele dirigir até alguns lugares da cidade. Após conseguir sair do carro, a vítima acionou os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) que, imediatamente, iniciaram as buscas e conseguiram localizar o veículo.

Com o assaltante, de 29 anos, foram apreendidos um simulacro de arma, algumas mercadorias, uma máquina de cartão de crédito e uma quantia em dinheiro no valor de dois mil reais. O sujeito, que já possuía diversos antecedentes por furto, lesão corporal e ameaça, foi detido e levado para a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada ocorrência.