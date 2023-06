Veículo que teria sido utilizado em homicídio é apreendido

Seguem em andamento as investigações sobre o homicídio de um jovem ocasionado no dia 08 deste mês, em Xangri-lá. Na ocasião, um homem de 23 anos de idade foi encontrado morto na Avenida Interpraias, com diversos ferimentos a bala. Além disso, um motociclista que passava pela região no momento do tiroteio acabou sendo atingido.

A vítima possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação. A suspeita é que a morte esteja ligada a disputa de tráfico na região. Após investigações, a Polícia Civil (PC) conseguiu localizar um automóvel suspeito de ter sido utilizado durante o crime. O veículo foi localizado, durante a terça-feira (20), estacionado em frente a um estabelecimento de Capão Novo, na cidade de Capão da Canoa. Após um homem entrar no carro, um Renault Sandero, e sair, os policiais começaram uma perseguição atrás do automóvel.

Na primeira tentativa de abordagem, na Rua Sepé, na região central de Capão, o motorista deu ré e, por pouco, não atingiu uma das viaturas, conseguindo fugir. Imediatamente, foi acionado um alerta, sendo que agentes da Brigada Militar (BM) conseguiram avistar o veículo trafegando na ERS-389 (Estrada do Mar), próximo ao acesso à Capão Novo, e realizaram a abordagem.

Em buscas no carro, os policiais encontraram uma porção de maconha escondida na porta do veículo, além de uma quantia em dinheiro, incluindo notas falsas. Ao consultarem o sistema, foi constatado que o automóvel estava em situação de furto e com as placas clonadas. Conforme a Polícia, ele havia sido roubado no último dia 06 de abril, em Porto Alegre. O motorista, de 22 anos, com antecedentes por estupro, lesão corporal, ameaça, receptação, posse de drogas, entre outros crimes, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Esse foi o segundo veículo suspeito de ter sido utilizado durante a morte do jovem em Xangri-lá, que foi apreendido. No último domingo (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um Ônix, também com as placas clonadas, trafegando pela BR-386, em Sarandi, no Norte do Estado. Na ocasião, o condutor do carro, de 39 anos, foi preso, juntamente com os filhos, de 19 e 17 anos, respectivamente, transportando 13 quilos de maconha. Segundo a PC, eles seriam os autores do homicídio. O trio foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece a disposição da Justiça. Vale ressaltar as investigações seguem em andamento.

Trio que teria matado jovem a tiros em Xangri-lá foi preso pela PRF transportando 13 quilos de maconha em Sapiranga, no Norte do Estado. – FOTO: PRF

PRISÕES EM CAPÃO DA CANOA

Na tarde de quarta (21), uma ação em conjunto da BM e PC cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão contra dois indivíduos suspeitos de envolvimento na morte do jovem em Xangri-lá no início de junho. Os homens, de 20 e 28 anos, respectivamente, foram presos em dois endereços no Centro de Capão da Canoa. Segundo a BM, a dupla tem diversas passagens por furto, roubo, tráfico de drogas, entre outros crimes.

Durante a ação foram apreendidos: duas motocicletas, três pistolas calibres nove milímetros, 85 munições, carregadores de pistola, um quilo de maconha, uma balança de precisão, cartões de crédito, celulares, entre outros objetos, além de anotações do tráfico. Os homens foram levados a DP e, posteriormente, ao sistema prisional.