Veículo pega fogo na Estrada do Mar

Os Bombeiros Voluntários de Arroio do Sal (BVAS) foram acionados na noite de segunda-feira (30/01), após um automóvel pegar fogo na altura do quilômetro 57 da ERS-389 (Estrada do Mar), em Arroio do Sal. Aos Bombeiros, o condutor, que é morador de Terra de Areai, relatou que retornava para a casa após visitar familiares em Arroio do Sal, quando o motor do carro começou a dar problemas e logo, após, o veículo começou a pegar fogo. Imediatamente, o homem tentou apagar as chamas com um extintor, mas, sem sucesso, precisou chamar os Bombeiros, que conseguiram conter o incêndio. Felizmente, o motorista não se feriu. Já o carro ficou praticamente todo destruído, tendo apenas o porta-malas não sendo danificado. A causa do incêndio não foi identificada.