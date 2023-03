Veículo pega fogo na ERS-040

O Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) de Balneário Pinhal precisou ser acionado na noite de terça-feira (21), após um veículo pegar fog no quilômetro 82 da ERS-040. Segundo informações, o automóvel Corsa Classic, seguia no sentido Litoral – Porto Alegre, quando a motorista começou a sentir um cheiro de queimado. Imediatamente, a mulher estacionou no acostamento e saiu do carro, juntamente com as duas filhas (ambas menores).

Após o veículo começar a pegar fogo, os Bombeiros foram chamados. Porém, quando eles chegaram ao local, o automóvel já estava completamente destruindo, sendo confirmada perda total do carro. Devido as chamas, o trecho precisou ser bloqueado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Felizmente, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio não foi identificada.