Veículo furtado é recuperado pela BM

Os agentes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Brigada Militar (BM) foram acionados na manhã de terça-feira (5), após receberem informações de que um automóvel em situação de furto e/ou roubo estaria trafegando pelas ruas de Tramandaí. Após buscas na cidade, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar o veículo na Avenida Fernandes Bastos e realizaram a abordagem.

Em consulta ao sistema, foi confirmado que o veículo estava em situação de furto e/ou roubo. No carro estavam um homem e uma mulher. Com o casal foram apreendidos 429 reais. Diante dos fatos, a dupla foi presa por receptação e conduzida a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para o registro de ocorrência. Já o automóvel foi recolhido para o depósito do Departamento de Trânsito (Detran) e, posteriormente, será devolvido ao seu proprietário.

CRÉDITO: BM