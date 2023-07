Veículo escolar se envolve em acidente de trânsito

A Brigada Militar (BM) foi acionada na tarde de terça-feira (11), após um ônibus escolar e um automóvel Fiat Cronos se envolverem em um acidente de trânsito na tarde de terça-feira (11). A colisão aconteceu na Avenida Santa Rosa, no Centro de Imbé. Segundo a BM, o carro aguardava o sinal verde da sinaleira quando o veículo da prefeitura de Imbé, que trafegava pela Avenida Paraguassu, realizou uma conversão e acabou se chocando contra o Fiat Cronos.

Na hora da colisão, o veículo escolar estava transportando estudantes do Ensino Médio. Uma aluna acabou sofrendo ferimentos leves e precisou ser atendida no Pronto de Atendimento 24 Horas da cidade. O motorista do ônibus disse aos Policiais Militares (PMs) que ele acabou sendo atrapalhado por um carro que estava estacionado na esquina, o que ocasionou no acidente.

Os dois condutores passaram pelo teste do bafômetro, tendo ambos dado negativo para consumo de álcool. A prefeitura de Imbé afirmou que abriu um processo administrativo para investigar o ocorrido e que, até as conclusões, afastou o motorista do ônibus.