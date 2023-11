Veículo é registrado trafegando a cerca de 200km/h na BR-290

O último final de semana foi de muito trabalho para os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Somente no domingo (19), foram registrados 345 veículos trafegando à cima do limite de velocidade permitida na BR-290 (Freeway), no trecho entre Torres e Porto Alegre. Em um dos casos, um Camaro foi pego por um dos radares móveis andando a 199 quilômetros por hora (km/h), quase o dobro do limite permitido na rodovia, que é de até 110km/h. Conforme a PRF, o veículo seguia na direção Litoral – Capital. O motorista, assim como os demais, será autuado e deverá pagar multa.