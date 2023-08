Veículo é recuperado na ERS-030

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) realizavam patrulhamento na ERS-030 durante a tarde de terça-feira (8), quando avistaram um automóvel trafegando em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. A ação ocorreu no quilômetro 63 da rodovia, no trecho de Capivari do Sul.

Em consulta ao sistema, os policiais constataram que o carro estava em situação de roubo, crime registrado em Canoas, na região Metropolitana. Além disso, ele estava com as placas adulteradas. No veículo Fiat Palio estavam um homem, de 25 anos, e um adolescente, de 14 anos. Durante buscas, foi encontrada uma pistola calibre nove milímetros. Também foram apreendidos carregadores e dois celulares. Diante dos fatos, o motorista foi preso e o menor apreendido. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.