Vazamento em posto de combustível de Torres causa transtornos a moradores

Ruas da área central de Torres foram isoladas na noite de sexta-feira (24) devido a um vazamento de combustível em um posto de combustíveis. Equipes da prefeitura, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e da Defesa Civil trabalharam na manhã de sábado (25) para identificar o local de vazamento e reduzir os riscos de explosão. Diversas ruas precisaram ser isoladas, além de que moradores de um prédio na Rua Borges de Medeiros precisaram ser retirados de caso, já o que o imóvel corria risco.

Prédio precisou ser interditado e moradores retirados de suas casas.

Moradores relatam que o cheiro forte está na região há alguns dias. Os bombeiros abriram todas as tampas de bueiro e bocas de lobo da região e jogaram água para lavar a tubulação. De hora em hora, os bombeiros realizam a medição de risco em cada um dos quatro pontos. Os quatro tanques do posto de combustível foram esvaziados após o incidente. Cada um deles tem capacidade de armazenar 33 mil litros e ficam enterrados no subsolo. A suspeita é de que um deles tenha vazado.

Em nota, a rede de postos Ipiranga afirmou que “vem prestando todo apoio e suporte necessários ao revendedor” e que “o posto em questão possuía licença de operação válida”. A seguir segue a nota na íntegra: “A Ipiranga informa que desde às 22h da noite de sexta-feira (24), quando foi comunicada do incidente no posto situado na área central da cidade de Torres, vem prestando todo apoio e suporte necessários ao revendedor. A empresa ainda colabora com os órgãos competentes para avaliação da segurança do entorno. No momento, há indícios de um vazamento de combustível, identificado na manhã deste sábado, pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Atuam ainda o Corpo de Bombeiros, que isolou a área, a Prefeitura da cidade de Torres e equipes internas da própria Ipiranga. A Ipiranga reitera seu compromisso com os mais altos padrões de qualidade dos produtos fornecidos, saúde e segurança e respeito ao consumidor e às comunidades locais em que atua e esclarece que o posto em questão possuía licença de operação válida”, declarou os postos, por meio de nota.

LIMPEZA DO LOCAL

Uma empresa privada iniciou, no domingo (26), o trabalho de descontaminação após vazamento de combustível no posto de gasolina em Torres. O procedimento foi realizado com a ajuda de bombas e foi acompanhado por um efetivo do Corpo de Bombeiros. Com o avanço dessa etapa, a expectativa é que a abertura da estrutura onde ficam os tanques começasse na segunda-feira (27), o que aconteceu. Os trabalhos serão supervisionados pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). ”A cada hora que passa, com cada ação que é executada, a gente acaba com esses riscos aí de acontecer algo pior, de alguém se machucar ou de algo mais grave. Então, a gente entende que estamos avançando para evoluir de forma segura para a população e para aqueles que estão no município de Torres”, afirmou a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Marjorie Kauffmann.