Vacinação contra gripe iniciará no sábado

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou na quinta-feira (21), que a partir do final de semana estará disponível para os moradores a aplicação da vacina contra a Gripe (Influenza). No sábado (23), haverá atendimento especial no Posto Central, no horário das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

Nesta primeira etapa da Campanha, podem se vacinar: crianças de seis meses a menores de seis anos de idade; pessoas com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas; trabalhadores da Saúde; professores; profissionais das Forças de Segurança e das Forças Armadas; indígenas; quilombolas; e pessoas em situação de rua.

É válido ressaltar que, para fazer a vacinação, é necessário levar um documento com foto e a Carteirinha de Vacinas.