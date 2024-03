Vacinação contra à Gripe segue sendo realizada no município

OSÓRIO – Dezenas de pessoas estiveram no Posto Médico Central no sábado (23), durante o início da vacinação contra a Gripe (Influenza) no município. Na primeira etapa da Campanha, podem se vacinar crianças de seis meses a menores de seis anos de idade; pessoas com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas; trabalhadores da Saúde; professores; profissionais das Forças de Segurança e das Forças Armadas; indígenas; quilombolas; e pessoas em situação de rua.

Na segunda-feira (25), os demais Postos de Saúde da cidade também começaram a aplicação das doses. Além do Posto Central, a vacina está disponível nos seguintes Postos: Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Glória, Laranjeiras e Primavera. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h e 30min às 17h.

Já em outros quatro Postos haverá atendimento especial. Em Passinhos, o atendimento acorrerá nas segundas pela manhã. Também às segundas, só que a tarde, a aplicação das vacinas ocorrerá no Posto da Borússia. Ainda haverá vacinação nos Postos de Santa Luzia (quintas-feiras) e do Palmital (sextas), ambos no período da tarde.

Lembrando que para se vacinar é necessário que a pessoa leve um documento com foto e a Carteira de Vacinação.