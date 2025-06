Vacinação contra a Gripe acontecerá na Praça da Matriz e na Vila Verde

OSÓRIO – Segue em andamento a Campanha de Vacinação contra a Gripe (Influenza) na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é imunizar pelo menos 90% de cada público alvo, o que está longe de acontecer.

Pensando em aumentar esses números, ações para facilitar o acesso à vacina têm sido realizadas em diferentes pontos do município. Na semana passada, por exemplo, 400 pessoas foram vacinadas no Largo dos Estudantes Sônia Chemale e no Centro Esportivo Professor Davi Fleck (Vila Olímpica).

Dando continuidade ao trabalho, no sábado (7), a vacinação será aplicada na Praça da Matriz e também na Vila Verde, no distrito de Atlântida Sul. O serviço gratuito funcionará em ambos os locais das 8h ao meio-dia.

OUTRAS OPÇÕES

De segunda a sexta-feira, a vacinação segue nos Postos de Saúde do município, sempre em dois horários: Das 8h ao meio-dia e das 13h e 30min até às 17h. Além disso, o Posto Central também conta com aplicação de vacinas no Turno Estendido, se encerrando às 20h. Lembrando que a vacinação está disponível para todas as faixas etárias. Para se vacinar é necessário levar um documento de identificação com foto e a Carteirinha de Vacinação.

CRÉDITO: PMO