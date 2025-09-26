Unicnec irá receber Seminário Regional de Acessibilidade

OSÓRIO – Na próxima segunda-feira (29), o auditório Felipe Tiago Gomes, no Unicnec, irá receber a primeira edição do Seminário Regional de Acessibilidade para o Poder Público. O evento tem como objetivo a conscientização sobre a importância da acessibilidade, assim como, fornecer ferramentas práticas para que cada município avance em suas Políticas Públicas.

A abertura ocorrerá às 9h, com o Credenciamento iniciando às 8h e 30min. Lembrando que as atividades se estenderão pela tarde (com pausa para almoço), tendo o encerramento previsto para às 17h. Interessados em participar devem se inscrever, de maneira gratuita, por meio do link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScoOF4dRByLe4…/viewform.

O Seminário é organizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, por meio da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades no RS (Faders), e conta com apoio da prefeitura local, do Centro Universidade Cenecista (Unicnec) e da Defensoria Pública do Estado (DP-RS).

PROGRAMAÇÃO

8h e 30min – Credenciamento.

9h – Mesa de Abertura com representantes da Faders, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Coepede), Defensoria Pública, Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), Unicnec, Associação dos Portadores de Necessidades Especiais de Osório (Aponeso), Prefeitura e Câmara de Vereadores de Osório.

9h e 30min – 1ª Mesa: Políticas Públicas de Acessibilidade e Inclusão na região litorânea, com o vereador Dr. Jorge Amaro (Mostardas); e Terminologia e Contextos de Acessibilidade, com Jaqueline Rosa (Faders).

10h e 15min – Café Dinâmico com Vivência em Acessibilidade.

10h e 30min – 2ª Mesa: Arquitetura e Design Acessível, com Danielle Lima (Unicnec); Acessibilidade Urbanística: Caminhos que incluem, com a arquiteta Cristina Brocca; e Acessibilidade universal em perspectiva: Técnica, legislação e economia, com o professor Mauricio Madalena (Unicnec).

PAUSA PARA ALMOÇO

13h e 30min – 3ª Mesa: Casos e Experiências Regionais, com a participação do promotor de Justiça,Luis Cesar Gonçalves Balaguez; do defensor Público Guilherme Mariani; do prefeito de Capivari do Sul, Marco Cardoso; edos arquitetos Alencar Massulo(Osório) e Janete Azevedo (Capivari).

15h e 30min – Café Dinâmico com Vivência em Acessibilidade.

15h e 45min – Bate-Papo e Interação com os Palestrantes.

17h – Encerramento.

CRÉDITO: Divulgação