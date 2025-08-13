Uma pessoa morre e outras seis ficam feridas em acidentes na região

O último final de semana, foi marcado por uma série de acidentes de trânsito nas estradas do Litoral Norte gaúcho. No final da tarde de quinta-feira (7), um automóvel Citroen C3 acabou saindo da pista, derrubando uma cerca e invadindo um terreno baldio. O fato ocorreu no balneário de Mariluz, em Imbé.

Segundo informações, o veículo seguia pela Avenida Paraguassu, quando a motorista perdeu o controle da direção, ocasionando o acidente. O carro chegou a percorrer mais de 50 metros (m) sobre vegetação, antes de parar. O automóvel sofreu alguns danos. Já a condutora e o passageiro não se feriram.

ACIDENTE NA ESTRADA DO MAR

Seis pessoas ficaram feridas na manhã de domingo (10), durante um acidente na ERS-389 (Estrada do Mar), em Capão da Canoa. A colisão ocorreu na altura do quilômetro 37 da rodovia, nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Corsan. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Hyundai HB20, com placas de Capão, seguia no sentido Sul da via, quando acabou invadindo a pista contrária e colidindo de frente com um VW Cross Fox, com placas de Xangri-lá.

Ao menos seis pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças, de sete e 11 anos, respectivamente. Um dos menores e o motorista do HB20 chegaram a ficar presos nas ferragens, precisando ser resgatados pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar. Todos os feridos foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Santa Luzia, em Capão, onde receberam atendimento médico.

Devido ao acidente, o trecho precisou ser bloqueado, voltar a funcionar normalmente após o atendimento aos feridos e a retirada dos dois automóveis.



MORTE NA BR-101

Já na noite de domingo, mais um acidente foi registrado na região, desta vez em Três Cachoeiras. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada após dois veículos colidirem entre os quilômetros nove e 10 da BR-101. Conforme a PRF, um Renault Sandero, com placas de Três Cachoeiras, seguia pela contramão da pista, no sentido Torres – Osório, quando acabou colidindo frontalmente contra um VW T-Cross, com placas de Esteio (região Metropolitana).

O condutor do T-Cross, de 44 anos, não se feriu. Já a motorista do Sandero, de 35 anos, ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada pelos bombeiros. Ela foi levada ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito. A vítima foi identificada como Josiane Pinho. A mulher trabalhava como servidora da prefeitura de Três Cachoeiras. O Executivo três-cachoeirense publicou uma Nota de Pesar, onde se solidarizou como familiares e amigos de Josiane.



