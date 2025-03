Uma pessoa é presa no Litoral durante Operação da Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de quarta-feira (11), a Operação Proteção Integral. A ação visa o combate ao crime de compartilhamento e armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. Ao todo, 340 agentes participaram da ação. Foram cumpridos 72 mandados de busca e apreensão em 22 estados brasileiros, sendo 26 pessoas presas.

No Rio Grande do Sul, foram 12 mandatos, sendo cinco pessoas presas. As prisões ocorreram nas cidades de Cachoeirinha, Canoa, Capão da Canoa e Porto Alegre. De acordo com a PF, durante o trabalho realizado no município do Litoral Norte gaúcho, um homem de 18 anos foi detido. Com ele, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos contendo pornografia infantil.

O sujeito, assim como os demais presos, foi levado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

CRÉDITO: PF