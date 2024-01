Uma pessoa é presa durante Operação Desmanche

OSÓRIO – A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) deflagrou no município durante a terça-feira (16), a Operação Desmanche. A ação tem objetivo de combater o crime de receptação de veículos roubados e/ou furtados em oficinas e empresas de desmanche do Litoral Norte gaúcho.

Com auxílio de 30 agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), da Patrulha Ambiental (Patram), da Polícia Civil (PC), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), do Instituto Geral de Perícias (IGP) e do Departamento de Trânsito (Detran), foi fiscalizada uma oficina no bairro Serramar.

No local foi apreendida cerca de quatro toneladas de sucata automotiva, além de uma motocicleta com sinais de identificação alterados. Foi assinado um termo circunstancial por crime ambiental e o proprietário foi notificado pelos Bombeiros, devido a regularidades apresentadas no estabelecimento.

O homem, que já possuía antecedentes por receptação e roubo, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada ocorrência.