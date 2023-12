Um Natal de muitas surpresas

O mundo encerra 2023 em plena ebulição, duas guerras, o patrulhamento do Golfo de Adiem para evitar ataques terroristas a navios petroleiros, um comunista como ministro do STF, um ladrão na presidência do Brasil, democracia que mata presos inocentes e a libertação de narcotraficantes. Um resumo do que está o mundo e o nosso Brasil. Fatos que entristecem honestos, cidadãos de bem e tiram a perspectiva de uma vida melhor no futuro usufruindo das vantagens das novas tecnologias. Isto sem falar que quem defendia a Amazônia é que a está deixando queimar e a levar ouro em barras para fora do país num país do faz de conta e de mentiras e desconstrução da verdade e da própria estória recente.

No período de festas é quando proliferam projetos de políticos dos mais diversos aproveitando que o povo está envolvido com o clima natalino e de ano novo, além de respirar no orçamento com o 13º salário. Temos aumento de salários de vereadores, deputados, secretários, prefeitos e outros como Reforma Tributária, vetos presidenciais e tantas decisões que afetam mais ou menos diretamente a população. Uma festa às escondidas da opinião popular e da desgraça vivida do pós “pandemia”.

2023 por fim está chegando ao seu final e a esperança de um bom Natal não se deixa abalar com as surpresas que costumeiramente estão a fazer, pois é um período de agitação na economia, de empregos surgindo, de oportunidades aos que ficaram durante o ano sem uma oportunidade de melhorar de vida. Muitos mesmos diante de tantas dificuldades mostram a superação destas dificuldades com disposição e muito trabalho. Assim é o jogador osoriense multi homenageado pelos seus feitos no futebol de cegos, o Ricardinho. Se multiplicam também as ações de arrecadação de brinquedos e alimentos, promovidos por entidades assistenciais e até mesmo por empresas como a Viu Internet em doação de cestos básicos. Famílias que recebem a cartinha do Papai Noel com pedidos muitas vezes de crianças que querem um cesto básico para minimizar a carência de alimentos na família. Outros tantos fazem suas doações espontâneas e anônimas colaborando com entidades e organizações sociais para prestarem um gesto de solidariedade.

Num mundo cada vez mais competitivo, gestos de gentileza e de bondade devem ser valorizados, bem como praticados para que ao menos se tenha a satisfação de ter contribuído para diminuir o sofrimento e as agruras de muitas pessoas.

O que se espera é que neste Natal e Fim de Ano hajam muitas surpresas boas e que propiciem a paz e a fraternidade entre as pessoas. A grande maioria passou por um ano cheio de adversidades, principalmente as provocadas pelo clima e que infelizmente fez com que muitos perdessem muito do que levaram anos para conquistarem com seu árduo trabalho e esforço. Alguns perderam a vida e felizmente muitos outros tiveram a chance de sobreviverem a esta catástrofe que se abateu por semanas no nosso Estado. Dias de tensão e desespero amenizados pela solidariedade do povo gaúcho, e o mesmo se repetiu junto ao povo catarinense.

Em todos a esperança os fez retornarem a vida e a creditar que tudo que é material pode se perder numa enchente ou temporal, mas o amor e a solidariedade, bem como o gesto de bondade se perpetuam e marcam muito mais a vida de quem sofreu uma grande perda.

Assim esperamos e renovamos nossa esperança para que possamos seguir os destinos que a vida nos abrirá e que sonhamos e mantemos firmes para que todos tenham uma vida e um novo ano melhor com a benção do menino Jesus que veio ao mundo para salvar as almas e a vida de todos com seu amor e devoção.

Um excelente Natal a todos nossos leitores e amigos e a esperança de vida longa a todos e vivam intensamente com aqueles que lhes são mais próximos e com o olhar da caridade para aqueles que precisam de todos nós.