Uergs tem 738 vagas para cursos de Graduação

Quem quiser concorrer a uma das vagas para os cursos de Graduação da Universidade Estadual do RS (Uergs) tem até o dia 24 deste mês para se inscrever. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 738 vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Dessas vagas, metade são para candidatos economicamente hipossuficientes, negros, pardos e indígenas (em conformidade com a população no Estado). Além disso, há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

O Campus Litoral Norte, em Osório, está com 29 vagas abertas para o curso de Pedagogia e 17 para o curso de Ciências Biológica. Além disso, outros Campi da Uergs estão disponibilizando vagas nos seguintes cursos: Administração, Agroecologia, Agronomia, Artes Visuais, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Dança, Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Energia, Gestão Ambiental, Letras, Música e Teatro.

Para mais informações, acesse o edital do processo, disponível em: https://www.uergs.edu.br/upload/arquivos/202304/12160723-edital-n-1-processo-seletivo-via-ensino-medio-2023.pdf. Já as inscrições devem ser realizadas em: https://academico.uergs.edu.br/core/candidato. A seleção ocorrerá por meio da análise do desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática ao longo do Ensino Médio. O resultado será divulgado em 08 de maio, e as aulas começam no dia 07 de agosto.