Uergs oferece vagas de Graduação para ingresso via Sisu

A Universidade Estadual do RS (Uergs) abriu vagas em 19 cursos de Graduação para ingresso via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em diferentes regiões do Estado. As inscrições iniciam na quinta (16) e seguirão até o dia 24 deste mês. Para se inscrever, acesse o portal Acesso Único do Ministério da Educação (www.acessounico.mec.gov.br), utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. A divulgação do resultado está prevista para 28 de fevereiro.

Ao todo, são 1.370 vagas. Metade delas são para candidatos economicamente hipossuficientes, negros, pardos e indígenas (de acordo com a distribuição da população no estado). Além disso, há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência. O início das aulas será no segundo semestre de 2023. No Campus Litoral Norte – Osório estão sendo ofertadas 70 vagas, sendo 40 para Pedagogia e 30 para o curso de Ciências Biológicas. Mais informações em: www.uergs.edu.br/ingresso2023.