Uergs oferece 65 vagas para o Litoral

OSÓRIO – Iniciou na quarta-feira (17), as inscrições para os cursos de Graduação da Universidade Estadual do RS (Uergs). Ao todo, são 1.095 vagas para 17 cursos. Metade das vagas são para pessoas economicamente hipossuficientes, negras, pardas e indígenas. Também há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

No Campus Litoral Norte, em Osório, estão sendo ofertadas 65 vagas, sendo 25 para Bacharelado em Ciências Biológicas e 40 para Licenciatura em Pedagogia. Lembrando que o início das aulas do segundo curso começará somente no 2º semestre deste ano. O edital e a relação completa de vagas nos cursos e Unidades da Uergs estão disponíveis em: uergs.edu.br/ingresso2024 .

Neste ano, a Universidade não utilizará o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), se baseando apenas pela nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2019. Para a classificação, são necessários no mínimo 200 pontos nas provas objetivas e 300 pontos na prova de Redação. Além disso, para cada curso é exigido um peso específico por área de conhecimento das provas do Enem. As inscrições seguem até a próxima terça-feira (23).