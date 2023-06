Uergs abre vagas em cursos de graduação para Mobilidade Acadêmica Externa

A Universidade Estadual do RS (Uergs) está com inscrições abertas para a Mobilidade Acadêmica Externa para cursos de Graduação. Esta modalidade permite ingresso de diplomados (as), transferência de estudantes de outras Instituições de Ensino Superior (IES) e reingresso de ex-alunos (as). As inscrições ocorrem de forma online, pela Central do Candidato (www.academico.uergs.edu.br/core/candidato) e podem ser feitas até a próxima segunda-feira (19).

São 977 vagas distribuídas em diferentes cursos e unidades universitárias da Uergs. Somente no Campus Litoral Norte, em Osório, estão sendo ofertadas 65 vagas. Dessas, 26 são para o 5º semestre de Licenciatura em Pedagogia (noturno), 25 são para o 3º semestre de Licenciatura em Pedagogia (diurno – tarde) e 14 são para o 3º semestre de Bacharelado em Ciências Biológicas (integral).

O edital, disponível em: www.uergs.edu.br/upload/arquivos/202306/12162824-edital-n-01-mobilidade-academica-externa-2023-1.pdf, traz a relação de documentos necessários para a inscrição e os critérios para a análise da documentação e seleção dos candidatos. O processo é organizado pela Coordenadoria de Ingresso, Controle e Registro Acadêmico (Decor), vinculada à Pró-Reitoria de Ensino (Proens). Lembrando que o ingresso ocorrerá no segundo semestre de 2023, com o resultado sendo publicado no dia 10 de julho.