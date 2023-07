Uergs abre inscrições para cursos de especialização

A Universidade Estadual do RS (Uergs) está com inscrições abertas para sete cursos de especialização em diversas áreas. As vagas são para as unidades de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Osório, Porto Alegre e Vacaria. No Campus do Litoral Norte, estão disponíveis 30 vagas para o curso de Meio Ambiente e Diversidade.

Podem se inscrever para o curso os graduados, assim como alunos formandos que possuem a integralização curricular total de seu curso e aguardam, apenas, a colação de grau, em cursos superiores reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) ou Conselhos Estaduais ou Municipais de Educação.

As inscrições vão até a primeira quinzena de agosto e deverão ser realizadas de maneira online, pelo endereço eletrônico: academico.uergs.edu.br/pós-graduação. O valor é de 75 reais. Lembrando que o candidato deverá anexar a confirmação do pagamento da taxa até a data limite de 18/08. As aulas estão marcadas para começar em setembro, de forma presencial.

As demais vagas disponíveis e outras informações você pode conferir na página da Pós-Graduação, no site da Uergs (www.proppg.uergs.edu.br/especializacoes/inscricoes-abertas).