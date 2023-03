Túneis da Rota do Sol ficam às escuras

Motoristas que trafegaram nesta semana pela ERS-486 (Rota do Sol), foram surpreendidos com a falta de iluminação em dois túneis da rodovia, no município de Itati. Com 445,2 metros de extensão, o Túnel Nelson Sbabo é o maior deles. Já o outro túnel, tem cerca de 380 metros de extensão.

O problema afetou os dois sentidos da estrada. De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) foi acionada e avaliou a falta de iluminação na terça-feira (28). Contudo, a Concessionária constatou que o problema não foi causado na rede elétrica. Ou seja, o fornecimento de energia não foi interrompido.

Os motivos da escuridão estão sendo investigados e não se descarta a relação com o furto de fiação ou lâmpadas queimadas. Por meio da assessoria de imprensa, o Daer disse que a Superintendência Regional do Departamento de Osório está providenciando uma vistoria para realizar a manutenção e o retorno da iluminação, o que acabou acontecendo na quarta (1).