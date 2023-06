TRT-4 lidera ranking de sustentabilidade na Justiça do Trabalho brasileira

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) ficou em primeiro lugar no 7º Balanço da Sustentabilidade do Poder Judiciário entre as cortes trabalhistas brasileiras. O relatório traz os resultados das ações dos tribunais na área da responsabilidade socioambiental e faz parte do Programa do Judiciário pelo Meio Ambiente, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A premiação ocorreu na tarde da última sexta-feira (23/6), em Brasília (DF). O vice-presidente, o desembargador Ricardo Martins Costa, e a chefe da Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão, servidora Anita Cristina de Jesus, representaram o TRT-4 no evento.

O sétimo balanço apresenta a série de indicadores apurados no período de 2015-2022, com dados de 118 órgãos, entre tribunais e seções judiciárias, assim divididos: 27 tribunais de justiça (TJs), 27 tribunais regionais eleitorais (TREs), 24 tribunais regionais do trabalho (TRTs), seis tribunais regionais federais (TRFs), 26 seções judiciárias, três tribunais de justiça militar (TJMs), dois conselhos e quatro tribunais superiores. Entre todos os órgãos, o TRT-4 ficou em segundo lugar, atrás apenas do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que, como primeiro colocado geral, recebeu o Prêmio Juízo Verde.

SÉRIE HISTÓRICA

Na Justiça do Trabalho, os consumos de papel e de copos registraram queda significativa após o ano de 2019. O uso de embalagens descartáveis e retornáveis também diminuiu, com o destaque para o fato de que as embalagens descartáveis apresentaram queda mais expressiva que o consumo de embalagens retornáveis.

INDICADORES

O TRT-4 apresentou índice de desempenho de sustentabilidade (IDS) de 83,3% em 2022, conforme consta na página 129 do estudo. O IDS resulta da combinação de vários indicadores, o que permite uma comparação objetiva entre os tribunais. São informações relacionadas a consumo de energia elétrica, água, papel e copos descartáveis per capita, número de usuários por veículo e destinação de papel para reciclagem. Confira os dados de redução de consumo no TRT-4, apurados no período de 2015 a 2022:

– Redução de 95% no consumo de papel;

– Redução de 100% no consumo de copos plásticos;

– Redução de 89% no número de impressões;

– Redução de 45% no consumo de energia elétrica;

– Redução de 43% no consumo de água.

Também foram adotadas medidas de sustentabilidade na infraestrutura dos 75 prédios da instituição. Veja as soluções implementadas:

– Sessenta e nove unidades já implantaram o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

– Cinquenta e quatro contam com bicicletário;

– Doze utilizam energia fotovoltaica (solar);

– Oito unidades utilizam iluminação 100% em LED;

– Nove unidades têm sistema de reutilização de água de chuvas para limpeza externa e rega de jardins.

Além disso, a Justiça do Trabalho gaúcha é 100% eletrônica desde 2019, quando foi concluída a migração do acervo de processos físicos para o PJe. A implantação do sistema de processo eletrônico em todas as unidades judiciárias de primeiro e segundo graus ocorreu entre 2012 e 2015.