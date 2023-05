TRT-4 empossa mais de 100 novos servidores

O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) está com o seu quadro de pessoal reforçado. Na quarta-feira (17), ocorreu no plenário da Corte trabalhista a cerimônia de boas-vindas a 105 novos servidores. No final de março, após um amplo trabalho de sensibilização feito pela administração do Tribunal, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) autorizou a nomeação de 90 analistas judiciários e 15 técnicos judiciários, de diferentes especialidades.

A média de idade dos novos servidores é de 32 anos, sendo 45% mulheres e 55% homens. Desses, 78% estão lotados em atividades judiciais e 12% em atividades administrativas. Os nomeados estão distribuídos em 31 municípios (60% para unidades de Porto Alegre e 40% para o interior). Entre as cidades contempladas está Osório, única do Litoral Norte gaúcho que receberá novos servidores.

Em seu discurso, o presidente do TRT-4, o desembargador Francisco Rossal de Araújo, lembrou que fez concurso com 18 anos para a Justiça do Trabalho, ingressando nos quadros da instituição em 1986 como servidor. E, logo em seguida, quando se formou em Direito, foi aprovado no concurso para juiz, estando há 33 anos na magistratura trabalhista. “No decorrer da vida, vocês vão ver que a gente vai misturando a nossa perspectiva pessoal com a perspectiva da instituição, mas sem nunca esquecer a finalidade para a qual estamos aqui, que é a perspectiva da sociedade”, disse Rossal.

Francisco ressaltou que a Justiça do Trabalho tem no seu DNA a Justiça Social. “Porque tão importante quanto criar riqueza, é distribuí-la de forma justa. Nenhum país se desenvolve só crescendo economicamente, se ele não levar a população junto. Todos nós temos direito à justa distribuição da riqueza que nós criamos em sociedade”, destacou. Conforme Rossal, assumir um cargo na Justiça do Trabalho é muito mais do que uma perspectiva individual, “é um compromisso com a sociedade que paga os nossos vencimentos em dia”, complementou o presidente do TRT-4. “Hoje vocês receberam um convite. É um convite para uma vida inteira de dedicação à uma instituição. Somente aqueles que souberem a importância do convite é que vão aceitar. Muitos vão aceitar o convite para a vida inteira, como eu, por exemplo”, concluiu o presidente ao deixar uma mensagem aos novos servidores: “Sejam felizes na Justiça do Trabalho. Construam as suas vidas no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região”.

Ainda durante as falas, o vice-presidente do TRT-4, o desembargador Ricardo Martins Costa, saudou a chegada dos novos servidores. “Todos nós estamos aqui para a mesma finalidade. E vocês passam a integrar esse grupo seleto de servidores. Parabéns, sejam todos bem-vindos”, disse Martins Costa. Já a diretora-geral do Tribunal, Rejane Carvalho Donis, enalteceu o esforço dos novos servidores para chegar onde chegaram. “A aprovação em concurso demanda muito estudo e dedicação. Entretanto, essa dedicação não finda com a nomeação, pois agora é que todo o conhecimento adquirido será colocado em prática no exercício da função pública”, destacou Rejane.

Ao final da cerimônia, os novos servidores, acompanhados do diretor-substituto da Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT-4, Ricardo Braga Botelho, foram até a Escola Judicial do Tribunal, onde acompanharam a apresentação institucional com as áreas administrativas. Será oportunizado a eles, posteriormente, a realização do ‘Integrar-te’, ambiente de integração e ambientação pela plataforma de Ensino à Distância (EaD) da Escola Judicial do TRT-4.