Troco Solidário Havan arrecada mais de R$ 1 milhão para vítimas de enchentes

As Lojas Havan iniciaram no último sábado (4), uma campanha, por meio do Troco Solidário, em prol das famílias atingidas pelas enchentes no Estado. As doações podem ser feitas em qualquer uma das 176 megalojas Havan em todo o país, incluindo a unidade de Capão da Canoa.

Em apenas dois dias, os clientes Havan doaram mais de um milhão de reais. Lembrando que todo valor arrecadado no mês de maio será destinado ao RS. Além do Troco Solidário, a Havan também disponibilizou dois helicópteros da empresa para auxiliar nos resgates e distribuição de donativos as vítimas. Junto com os helicópteros estão: quatro pilotos, um mecânico e um resgatista voluntário.

LOJAS DESTRUÍDAS

A Havan teve duas unidades inundadas pelas águas, uma em Lajeado e outra em Porto Alegre, sendo que a de Lajeado foi completamente destruída, num prejuízo entre R$ 20 a R$ 30 milhões. Já na capital, a água atingiu o primeiro piso, onde ficam a praça de alimentação, banheiros e estacionamentos. Carros que estavam no local ficaram submersos.

Em visita à loja de Lajeado, o empresário Luciano Hang garantiu aos colaboradores que todos os empregos serão mantidos. “Vamos antecipar também o PPR (Programa de Participação nos Resultados) e 13º (salário) para os colaboradores de sete cidades onde temos lojas e foram atingidas pelas cheias”, ressaltou o dono da Havan. Além de Lajeado e Porto Alegre, também serão beneficiados os trabalhadores das lojas de Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Canela, Guaíba e Caxias do Sul.

Empresário Luciano Hang.

Na loja de Lajeado, alguns produtos que estavam na parte mais alta ficaram intactos. Eles serão doados para entidades do município para que estas possam fazer a distribuição para as pessoas que mais necessitam no momento. Já o estacionamento da Havan de Guaíba, desde o último final de semana, está sendo ponto de coleta de doações de mantimentos, onde helicópteros estão pousando no local para carregarem e levarem para as cidades atingidas. Além disso, na segunda-feira (6), o Exército também iniciou a montagem de um hospital no local para atender a população.