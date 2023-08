Tribunal de Justiça do Estado visita município

OSÓRIO – Encerrando a série de visitas pela região, membros do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS) estiveram no último dia 28 de julho, visitando o município. Antes disso, a comitiva já havia passado por outras seis cidades: Capão da Canoa, Mostardas, Palmares do Sul, São José do Norte, Terra de Areia e Tramandaí.

Em passagem pelo Gabinete do prefeito, os desembargadores Giovanni Conti (corregedor Geral) e Jane Maria Köhler Vidal (ouvidora da Mulher do TJ-RS) estiveram reunidos com o prefeito Roger Caputi. O encontro, que também contou com a presença dos juízes-corregedores Bruno Jacoby de Lamare e Luis Antônio de Abreu Johnson, além da juíza da Comarca de Osório Conceição Canho Sampaio e do presidente em exercício da Câmara de Vereadores João Pereira, teve o objetivo de aproximar as instituições locais do Poder Judiciário, bem como dialogar a respeito de projetos e ações para qualificação da prestação jurisdicional.

“Foi um importante diálogo sobre os serviços prestados pela Justiça, onde eles se colocaram inteiramente à disposição do município. Discutimos questões e demandas da cidade. Então foi um encontro que valoriza essa relação fundamental entre os poderes e estabelece um processo de confiança, de boa relação e integração e que fortalece a cidade de Osório”, comentou o prefeito Roger.

Após, os representantes do TJ-RS seguiram com a agenda de compromissos na cidade, onde participaram de outras reuniões com dirigentes e advogados da OAB-RS, Subseção Osório e, posteriormente, com os juízes Emerson Silveira Motta e Conceição Sampaio, em encontro realizado no Foro da Comarca de Osório. Após, o grupo seguiu para Santo Antônio da Patrulha, onde encerrou a série de visitas as cidades-sedes de Comarcas do Litoral gaúcho.

Desembargador Giovanni Conti com representantes da OAB-RS, Subseção Osório e advogados locais.