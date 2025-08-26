Três pessoas são presas durante ações da BM

A Brigada Militar (BM), por meio do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), intensificou o combate a criminalidade na região durante a última semana. Na noite de quarta-feira (20), três pessoas foram presas em ações distintas realizadas nos municípios de Capão da Canoa e Tramandaí.

Em Capão, os agentes da Força Tática do 2º BPAT abordaram um automóvel VW/Gol. O veículo estava sendo conduzido por um homem de 24 anos, que tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. Em buscas no carro, os Policiais Militares (PMs) encontraram 14 munições calibre 380 milímetros (mm), duas pedras de crack, uma balança de precisão, um aparelho celular, materiais para o fracionamento da droga e uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, o condutor do Gol foi detido.

Já em Tramandaí, os PMs realizam patrulhamento no bairro Parque dos Presidentes, quando um indivíduo começou a fugir ao observar a presença da viatura. Os brigadianos seguiram o sujeito, o qual foi abordado alguns metros dali. O homem, de 22 anos, já tinha antecedentes por tráfico. Ele foi preso carregando um revólver 38mm, cinco munições, 28 porções de cocaína e um celular.

A outra prisão, também aconteceu na cidade, desta vez em Nova Tramandaí. Um homem de 22 anos foi abordado pelos policiais. Em consulta ao sistema, foi constatado que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto em seu nome. Os três criminosos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Homem foi detido em Tramandaí com celular, arma, munições e drogas.

CRÉDITOS: BM