Três pessoas são presas após assaltarem supermercado

A Brigada Militar (BM) foi acionada na noite de terça-feira (13), após um supermercado ser assaltado em Balneário Pinhal. O crime ocorreu na Avenida Marechal Castelo Branco, no Centro da cidade. Conforme a BM, funcionários do estabelecimento relataram que o trio teria furtado mais de mil reais em produtos.

Após buscas na região, os Policiais Militares (PMs), com apoio da Polícia Civil (PC), localizaram os assaltantes em uma pousada a beira-mar na praia de Quintão, em Palmares do Sul. O homem e as duas mulheres, todos com antecedentes por furto e/ou roubo, foram presos em flagrante.

Com o trio foram recuperados todos os produtos furtados, incluindo: um pacote de massa, um pacote de feijão, um molho de tomate, uma lata de salgadinhos, duas embalagens de mondongo, 19 pacotes de Nutella e 76 barras de chocolate. Todos os itens foram recolhidos e devolvidos ao proprietário do supermercado furtado.

Além dos produtos, os policiais também apreenderam um automóvel Fiat Siena, com placas de Guaíba, na região Metropolitana. O veículo teria sido utilizado durante o crime. Conforme a PC, os criminosos teriam vindo do município da Grande Porto Alegre para se hospedar na pousada de Quintão. Diante dos fatos, o trio foi preso e levado a Delegacia de Polícia (DP) de Pinhal, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: PC