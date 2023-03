Três pessoas ficam feridas durante desabamento de loja em Osório

OSÓRIO – O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na tarde de sexta-feira (25), após a laje de um estabelecimento comercial cair. O acidente ocorreu na Loja Pânter Calçados, localizada na Rua Machado de Assis, na região central da cidade. Segundo o tenente Valdecir Ambrósio, a estrutura que caiu estava na parte da loja que passava por reformas, a qual não havia acesso de funcionários ou clientes.

Ao menos, três pessoas acabaram ficando feridas. Os homens, todos trabalhadores da obra, tiveram pequenas escoriações e foram levados ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), sendo liberados após atendimento. Depois do ocorrido, no sábado (26), o estabelecimento acabou passando por Perícia e foi liberado para retomar as atividades, o que ocorreu na manhã de segunda (27). A causa do acidente não foi divulgada.