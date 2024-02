Três homens são presos suspeitos de terem furtado animais

A Polícia Civil (PC) deflagrou na terça-feira (30/01), a Operação Tropeiros. A ação tem como objetivo combater o crime de abigeato. Conforme a PC, as investigações tiveram início após o furto de 20 bovinos na localidade de Catanduvinha, no interior de Santo Antônio da Patrulha (SAP).

O crime ocorreu no dia 25 de fevereiro de 2023. Na ocasião, os policiais chegaram a apreender um caminhão, utilizado para transportar parte do rebanho. Entretanto, nenhum animal foi recuperado. Segundo a Polícia, o prejuízo causado pelos criminosos ao proprietário foi de aproximadamente 80 mil reais.

OPERAÇÃO

Na terça foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. O trabalho contou com a participação de 32 agentes, sendo utilizadas 10 viaturas. As ações foram realizadas em cinco cidades gaúchas do Litoral Norte, Vales e região Metropolitana do Estado. Houveram cumprimento de mandados em Alvorada, Porto Alegre, São Leopoldo, SAP e Sapucaia do Sul.

No final, três homens foram presos suspeitos de envolvimento no crime. Todos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional. Já um quarto indivíduo, não foi localizado e segue sendo procurado. A Polícia afirmou que seguirá com as investigações e não descarta a possibilidade de novas ações como essa.